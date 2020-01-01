Poznaj tokenomikę GearUp (GUP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GUP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GearUp (GUP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GUP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GearUp (GUP) / Tokenomika / Tokenomika GearUp (GUP) Odkryj kluczowe informacje o GearUp (GUP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GearUp (GUP) GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts. It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code. Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen. It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike. Oficjalna strona internetowa: https://www.gearup.today/ Kup GUP teraz! Tokenomika i analiza cenowa GearUp (GUP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GearUp (GUP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.75K Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.75K Historyczne maksimum: $ 0.328423 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00097547 Dowiedz się więcej o cenie GearUp (GUP) Tokenomika GearUp (GUP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GearUp (GUP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GUP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GUP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGUP tokenomikę, poznaj cenę tokena GUPna żywo! Prognoza ceny GUP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GUP? Nasza strona z prognozami cen GUP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GUP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.