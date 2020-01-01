Tokenomika GCoin (GC)

Odkryj kluczowe informacje o GCoin (GC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o GCoin (GC)

Our mission is to democratize real estate investment by providing accessible education and innovative tools. Through our learn-to-earn platform and tokenization hub, we're bridging the gap between traditional real estate and the future of decentralized finance. GCoin is the fuel to our ecosystem that powers our platform and gives us the ability and the community to spread this information that has been locked away by the wealthy.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.gilmore-estate.com
Biała księga:
https://www.flipsnack.com/F5C7D866AED/gilmore-estates-look-ahead/full-view.html

Tokenomika i analiza cenowa GCoin (GC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GCoin (GC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.05M
$ 1.05M
Całkowita podaż:
$ 100.00M
$ 100.00M
Podaż w obiegu:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.05M
$ 1.05M
Historyczne maksimum:
$ 0.064704
$ 0.064704
Historyczne minimum:
$ 0.00299223
$ 0.00299223
Aktualna cena:
$ 0.01049347
$ 0.01049347

Tokenomika GCoin (GC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki GCoin (GC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów GC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów GC.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszGC tokenomikę, poznaj cenę tokena GCna żywo!

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.