Giełda MEXC / Cena krypto / GBTC6900 (GBTC) / Tokenomika / Tokenomika GBTC6900 (GBTC) Odkryj kluczowe informacje o GBTC6900 (GBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GBTC6900 (GBTC) Oficjalna strona internetowa: https://gbtc6900.vip/ Kup GBTC teraz! Tokenomika i analiza cenowa GBTC6900 (GBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GBTC6900 (GBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.20K $ 10.20K $ 10.20K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.20K $ 10.20K $ 10.20K Historyczne maksimum: $ 0.00404111 $ 0.00404111 $ 0.00404111 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.000102 $ 0.000102 $ 0.000102 Dowiedz się więcej o cenie GBTC6900 (GBTC) Tokenomika GBTC6900 (GBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GBTC6900 (GBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena GBTCna żywo! Prognoza ceny GBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GBTC? Nasza strona z prognozami cen GBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GBTC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.