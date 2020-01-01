Poznaj tokenomikę Garbage (GARBAGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GARBAGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Garbage (GARBAGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GARBAGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Garbage (GARBAGE) / Tokenomika / Tokenomika Garbage (GARBAGE) Odkryj kluczowe informacje o Garbage (GARBAGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Garbage (GARBAGE) $Garbage and its ingenious branded meme strategy ensuring users can easily create and share memes that poke fun at just about everyone. All the while simultaneously advertising the project itself. $Garbage and its ingenious branded meme strategy ensuring users can easily create and share memes that poke fun at just about everyone. All the while simultaneously advertising the project itself. Oficjalna strona internetowa: https://buygarbage.io/ Biała księga: https://buygarbage.gitbook.io/usdgarbage-toilet-paper/ Kup GARBAGE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Garbage (GARBAGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Garbage (GARBAGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.16K $ 18.16K $ 18.16K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 74.45M $ 74.45M $ 74.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.40K $ 24.40K $ 24.40K Historyczne maksimum: $ 0.061799 $ 0.061799 $ 0.061799 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00024399 $ 0.00024399 $ 0.00024399 Dowiedz się więcej o cenie Garbage (GARBAGE) Tokenomika Garbage (GARBAGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Garbage (GARBAGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GARBAGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GARBAGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGARBAGE tokenomikę, poznaj cenę tokena GARBAGEna żywo! Prognoza ceny GARBAGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GARBAGE? Nasza strona z prognozami cen GARBAGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GARBAGE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.