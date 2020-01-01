Poznaj tokenomikę GAMING (GAMING) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GAMING, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GAMING (GAMING) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GAMING, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika GAMING (GAMING) Odkryj kluczowe informacje o GAMING (GAMING), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o GAMING (GAMING) The project is here to unite the gaming and crypto community into one ! With real gaming competitions, cross playing between xbox and ps5, we will bring real use case to the token as the participation and rewards will be paid in $GAMING.The Ticker $GAMING gives unlimited possiblities. We already integrated gaming bots into the telegram, it leaves lots of options for content and memes. There isnt another one on Solana. Literally endless possibilities as the ticker is timesless and universal. Oficjalna strona internetowa: https://gamingonsol.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa GAMING (GAMING) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GAMING (GAMING), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.01K Całkowita podaż: $ 999.65M Podaż w obiegu: $ 999.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.01K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika GAMING (GAMING): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GAMING (GAMING) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GAMING, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GAMING. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGAMING tokenomikę, poznaj cenę tokena GAMINGna żywo! Prognoza ceny GAMING Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GAMING? Nasza strona z prognozami cen GAMING łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GAMING już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.