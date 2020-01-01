Poznaj tokenomikę FUNGI (FUNGI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FUNGI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FUNGI (FUNGI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FUNGI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / FUNGI (FUNGI) / Tokenomika / Tokenomika FUNGI (FUNGI) Odkryj kluczowe informacje o FUNGI (FUNGI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FUNGI (FUNGI) Fungi is a DeFi Agentic Ecosystem with the mission to unlock the agentic economy for all. Fungi is led by the Fungi Agent, an AI-powered DeFi assistant that knows everything about decentralized finance and interacts autonomously with users accross social media networks and its own application. It also acts as the leader of the Fungi DAO and will integrate within the Fungi Studio, an agentic development environment to create and manage advanced AI Agents. Fungi is backed by reputable VCs like Outlier Ventures and Seedclub. Oficjalna strona internetowa: https://www.fungi.ag/ Kup FUNGI teraz! Tokenomika i analiza cenowa FUNGI (FUNGI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FUNGI (FUNGI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.23K Całkowita podaż: $ 999.64M Podaż w obiegu: $ 999.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.23K Historyczne maksimum: $ 0.0048539 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie FUNGI (FUNGI) Tokenomika FUNGI (FUNGI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FUNGI (FUNGI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FUNGI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FUNGI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFUNGI tokenomikę, poznaj cenę tokena FUNGIna żywo!