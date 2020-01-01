Tokenomika Frencoin (FREN)

Tokenomika Frencoin (FREN)

Odkryj kluczowe informacje o Frencoin (FREN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Frencoin (FREN)

Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025.

Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto.

Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE.

Oficjalna strona internetowa:
https://amihan.gg/
Biała księga:
https://mirror.xyz/0xa627C2acA77a907D572b4869D2316C0543543155

Tokenomika i analiza cenowa Frencoin (FREN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Frencoin (FREN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 554.25K
$ 554.25K$ 554.25K
Całkowita podaż:
$ 88.89M
$ 88.89M$ 88.89M
Podaż w obiegu:
$ 32.18M
$ 32.18M$ 32.18M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M
Historyczne maksimum:
$ 0.02090933
$ 0.02090933$ 0.02090933
Historyczne minimum:
$ 0.00869196
$ 0.00869196$ 0.00869196
Aktualna cena:
$ 0.0173451
$ 0.0173451$ 0.0173451

Tokenomika Frencoin (FREN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Frencoin (FREN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FREN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FREN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFREN tokenomikę, poznaj cenę tokena FRENna żywo!

Prognoza ceny FREN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FREN? Nasza strona z prognozami cen FREN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.