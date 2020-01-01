Poznaj tokenomikę Frax Price Index Share (FPIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FPIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Frax Price Index Share (FPIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FPIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Frax Price Index Share (FPIS) / Tokenomika / Tokenomika Frax Price Index Share (FPIS) Odkryj kluczowe informacje o Frax Price Index Share (FPIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Frax Price Index Share (FPIS) The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure. The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure. Oficjalna strona internetowa: https://app.frax.finance/ Kup FPIS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Frax Price Index Share (FPIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Frax Price Index Share (FPIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.45M $ 19.45M $ 19.45M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 36.25M $ 36.25M $ 36.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 53.65M $ 53.65M $ 53.65M Historyczne maksimum: $ 14.2 $ 14.2 $ 14.2 Historyczne minimum: $ 0.3175 $ 0.3175 $ 0.3175 Aktualna cena: $ 0.536268 $ 0.536268 $ 0.536268 Dowiedz się więcej o cenie Frax Price Index Share (FPIS) Tokenomika Frax Price Index Share (FPIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Frax Price Index Share (FPIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FPIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FPIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFPIS tokenomikę, poznaj cenę tokena FPISna żywo! Prognoza ceny FPIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FPIS? Nasza strona z prognozami cen FPIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FPIS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.