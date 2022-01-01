Poznaj tokenomikę Fluxbot (FLUXB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLUXB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fluxbot (FLUXB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLUXB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Fluxbot (FLUXB) / Tokenomika / Tokenomika Fluxbot (FLUXB) Odkryj kluczowe informacje o Fluxbot (FLUXB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Fluxbot (FLUXB) Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck. Oficjalna strona internetowa: https://fluxbot.xyz/ Biała księga: https://docs.fluxbot.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Fluxbot (FLUXB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fluxbot (FLUXB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.93M Całkowita podaż: $ 499.98M Podaż w obiegu: $ 430.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.72M Historyczne maksimum: $ 0.149311 Historyczne minimum: $ 0.00191625 Aktualna cena: $ 0.01146878 Tokenomika Fluxbot (FLUXB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fluxbot (FLUXB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLUXB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLUXB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.