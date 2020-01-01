Tokenomika Flip Coin (FLIPCOIN)

Tokenomika Flip Coin (FLIPCOIN)

Informacje o Flip Coin (FLIPCOIN)

Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana’s fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem.

With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum. Check CoinGecko or trusted exchanges for real-time price, market cap, and trading volume. Always do your own research before engaging with any cryptocurrency.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.flipcoinsolana.com/

Tokenomika i analiza cenowa Flip Coin (FLIPCOIN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Flip Coin (FLIPCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 14.06K
$ 14.06K$ 14.06K
Całkowita podaż:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
Podaż w obiegu:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 14.06K
$ 14.06K$ 14.06K
Historyczne maksimum:
$ 0.00081487
$ 0.00081487$ 0.00081487
Historyczne minimum:
$ 0.0000138
$ 0.0000138$ 0.0000138
Aktualna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Flip Coin (FLIPCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Flip Coin (FLIPCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FLIPCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLIPCOIN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFLIPCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena FLIPCOINna żywo!

Prognoza ceny FLIPCOIN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLIPCOIN? Nasza strona z prognozami cen FLIPCOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.