Informacje o Flex Perpetuals (FDX) Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future. Oficjalna strona internetowa: https://flex.trade Biała księga: https://docs.flex.trade Tokenomika i analiza cenowa Flex Perpetuals (FDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Flex Perpetuals (FDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Całkowita podaż: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Podaż w obiegu: $ 946.51K $ 946.51K $ 946.51K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.57M $ 13.57M $ 13.57M Historyczne maksimum: $ 6.29 $ 6.29 $ 6.29 Historyczne minimum: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Aktualna cena: $ 2.71 $ 2.71 $ 2.71 Dowiedz się więcej o cenie Flex Perpetuals (FDX) Tokenomika Flex Perpetuals (FDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Flex Perpetuals (FDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFDX tokenomikę, poznaj cenę tokena FDXna żywo! Prognoza ceny FDX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FDX? 