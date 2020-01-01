Poznaj tokenomikę Fish N Chips (CHIPPY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHIPPY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fish N Chips (CHIPPY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHIPPY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Fish N Chips (CHIPPY) Solana based meme coin. Utility - every Friday we give away free meals of fish and chips to holders. Solana based meme coin. Utility - every Friday we give away free meals of fish and chips to holders. Oficjalna strona internetowa: https://fishnchipssol.com/ Biała księga: https://fishnchipssol.com/ Tokenomika i analiza cenowa Fish N Chips (CHIPPY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fish N Chips (CHIPPY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Historyczne maksimum: $ 0.01633691 $ 0.01633691 $ 0.01633691 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00186491 $ 0.00186491 $ 0.00186491 Tokenomika Fish N Chips (CHIPPY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fish N Chips (CHIPPY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHIPPY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHIPPY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.