Poznaj tokenomikę Firmachain (FCT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FCT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Firmachain (FCT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FCT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Firmachain (FCT) / Tokenomika / Tokenomika Firmachain (FCT) Odkryj kluczowe informacje o Firmachain (FCT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Firmachain (FCT) Unlocking new limits of electronic contracts with blockchain technology, FirmaChain seeks to resolve all the social and legal issues (contracts, notarial, etc.) with written contracts through the use of electronic contracts based on FirmaChain’s data blockchain. Unlocking new limits of electronic contracts with blockchain technology, FirmaChain seeks to resolve all the social and legal issues (contracts, notarial, etc.) with written contracts through the use of electronic contracts based on FirmaChain’s data blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://firmachain.org/ Kup FCT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Firmachain (FCT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Firmachain (FCT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.16M $ 25.16M $ 25.16M Całkowita podaż: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Podaż w obiegu: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.50M $ 25.50M $ 25.50M Historyczne maksimum: $ 0.44136 $ 0.44136 $ 0.44136 Historyczne minimum: $ 0.0120214 $ 0.0120214 $ 0.0120214 Aktualna cena: $ 0.0238479 $ 0.0238479 $ 0.0238479 Dowiedz się więcej o cenie Firmachain (FCT) Tokenomika Firmachain (FCT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Firmachain (FCT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FCT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FCT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFCT tokenomikę, poznaj cenę tokena FCTna żywo! Prognoza ceny FCT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FCT? Nasza strona z prognozami cen FCT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FCT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.