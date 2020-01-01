Tokenomika Fire (FIRE)

Odkryj kluczowe informacje o Fire (FIRE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Fire (FIRE)

Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends!

Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans.

Oficjalna strona internetowa:
https://stokefire.xyz
Biała księga:
https://stokefire.xyz/docs/fire

Tokenomika i analiza cenowa Fire (FIRE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fire (FIRE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 62.92K
$ 62.92K
Całkowita podaż:
$ 10.00M
$ 10.00M
Podaż w obiegu:
$ 9.80M
$ 9.80M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 64.19K
$ 64.19K
Historyczne maksimum:
$ 0.857278
$ 0.857278
Historyczne minimum:
$ 0.00631912
$ 0.00631912
Aktualna cena:
$ 0.00641935
$ 0.00641935

Tokenomika Fire (FIRE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Fire (FIRE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FIRE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FIRE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFIRE tokenomikę, poznaj cenę tokena FIREna żywo!

Prognoza ceny FIRE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FIRE? Nasza strona z prognozami cen FIRE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.