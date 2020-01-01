Poznaj tokenomikę Fire (FIRE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FIRE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fire (FIRE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FIRE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Fire (FIRE) Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans. Oficjalna strona internetowa: https://stokefire.xyz Biała księga: https://stokefire.xyz/docs/fire Kup FIRE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fire (FIRE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fire (FIRE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 62.92K Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 9.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 64.19K Historyczne maksimum: $ 0.857278 Historyczne minimum: $ 0.00631912 Aktualna cena: $ 0.00641935 Dowiedz się więcej o cenie Fire (FIRE) Tokenomika Fire (FIRE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fire (FIRE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FIRE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FIRE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFIRE tokenomikę, poznaj cenę tokena FIREna żywo! Prognoza ceny FIRE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FIRE? Nasza strona z prognozami cen FIRE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FIRE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.