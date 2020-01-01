Poznaj tokenomikę Finminity (FMT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FMT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Finminity (FMT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FMT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Finminity (FMT) Odkryj kluczowe informacje o Finminity (FMT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Finminity (FMT) An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release. Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations. Oficjalna strona internetowa: https://www.finminity.com/ Kup FMT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Finminity (FMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Finminity (FMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.77K $ 24.77K $ 24.77K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 66.26K $ 66.26K $ 66.26K Historyczne maksimum: $ 9.03 $ 9.03 $ 9.03 Historyczne minimum: $ 0.006543 $ 0.006543 $ 0.006543 Aktualna cena: $ 0.00662594 $ 0.00662594 $ 0.00662594 Dowiedz się więcej o cenie Finminity (FMT) Tokenomika Finminity (FMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Finminity (FMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFMT tokenomikę, poznaj cenę tokena FMTna żywo! Prognoza ceny FMT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FMT? Nasza strona z prognozami cen FMT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FMT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.