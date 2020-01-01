Poznaj tokenomikę Ferma (FERMA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FERMA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ferma (FERMA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FERMA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ferma (FERMA) / Tokenomika / Tokenomika Ferma (FERMA) Odkryj kluczowe informacje o Ferma (FERMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ferma (FERMA) FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game. FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game. Oficjalna strona internetowa: https://fermasosedi.biz/ Biała księga: https://fermasosedi.biz/WhitePaperFERMA.pdf Kup FERMA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ferma (FERMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ferma (FERMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 475.17K $ 475.17K $ 475.17K Całkowita podaż: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Podaż w obiegu: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 475.17K $ 475.17K $ 475.17K Historyczne maksimum: $ 0.450233 $ 0.450233 $ 0.450233 Historyczne minimum: $ 0.03070191 $ 0.03070191 $ 0.03070191 Aktualna cena: $ 0.04310535 $ 0.04310535 $ 0.04310535 Dowiedz się więcej o cenie Ferma (FERMA) Tokenomika Ferma (FERMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ferma (FERMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FERMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FERMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFERMA tokenomikę, poznaj cenę tokena FERMAna żywo! Prognoza ceny FERMA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FERMA? Nasza strona z prognozami cen FERMA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FERMA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.