Giełda MEXC / Cena krypto / Favolo (FAV) / Tokenomika / Tokenomika Favolo (FAV) Odkryj kluczowe informacje o Favolo (FAV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Favolo (FAV) $FAV Makes Dog Coins Great Again I mean, bro, all the hot girls are literally trading their Chanel bags for FAV token bags. That's huge Bro.... Welcome to Favolo's world! Meet Favolo, the crazy Chihuahua of Solana Space. This little guy has a big heart and an even bigger charm, making all the hot girls trade their Chanel bags for FAV tokens. He's always hungry for adventure and loves sharing his croquettes with friends. Join Favolo and dive into a world of fun, trading, and endless laughter. Get ready to fall in love with the cutest crypto companion around! Oficjalna strona internetowa: https://favolo.io/ Kup FAV teraz! Tokenomika i analiza cenowa Favolo (FAV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Favolo (FAV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.44M Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.44M Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00014448 Dowiedz się więcej o cenie Favolo (FAV) Tokenomika Favolo (FAV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Favolo (FAV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FAV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FAV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFAV tokenomikę, poznaj cenę tokena FAVna żywo! Prognoza ceny FAV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FAV? Nasza strona z prognozami cen FAV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FAV już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.