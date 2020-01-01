Poznaj tokenomikę Farting Unicorn (FU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Farting Unicorn (FU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Farting Unicorn (FU) / Tokenomika / Tokenomika Farting Unicorn (FU) Odkryj kluczowe informacje o Farting Unicorn (FU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Farting Unicorn (FU) Farting Unicorn ($FU) is a 100% community-driven cryptocurrency designed to bring fun, innovation, and transparency to the blockchain ecosystem. Evolving from its origins as a lighthearted concept, $FU has become a unique project that combines community collaboration, decentralized governance, and impactful utility. This whitepaper outlines the vision, technical framework, use cases, and roadmap for $FU. Oficjalna strona internetowa: https://www.fartingunicorn.net/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1HMUYfrtMcTJJTBwu_A5WIVcAuZRChkbXiK-iB8s87Gg/edit?tab=t.0 Kup FU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Farting Unicorn (FU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Farting Unicorn (FU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 40.72K Całkowita podaż: $ 899.58M Podaż w obiegu: $ 899.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.72K Historyczne maksimum: $ 0.01017719 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Farting Unicorn (FU) Tokenomika Farting Unicorn (FU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Farting Unicorn (FU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFU tokenomikę, poznaj cenę tokena FUna żywo! Prognoza ceny FU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FU? Nasza strona z prognozami cen FU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FU już teraz!