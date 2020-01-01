Tokenomika FartGuy (FARTGUY)

Odkryj kluczowe informacje o FartGuy (FARTGUY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o FartGuy (FARTGUY)

Fart Guy here to save the Trenches. Fartcoin is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, known for its humorous theme, unique "gas fee" system triggering fart sounds, and vibrant community. It combines internet culture with innovation, rewarding users for fart-related memes and jokes. Despite its playful nature, Fartcoin has gained significant traction in the memecoin market.

Oficjalna strona internetowa:
https://fartguyonsol.xyz/fartguy

Tokenomika i analiza cenowa FartGuy (FARTGUY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FartGuy (FARTGUY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 19.38K
$ 19.38K$ 19.38K
Całkowita podaż:
$ 783.84M
$ 783.84M$ 783.84M
Podaż w obiegu:
$ 783.84M
$ 783.84M$ 783.84M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 19.38K
$ 19.38K$ 19.38K
Historyczne maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika FartGuy (FARTGUY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki FartGuy (FARTGUY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FARTGUY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FARTGUY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFARTGUY tokenomikę, poznaj cenę tokena FARTGUYna żywo!

Prognoza ceny FARTGUY

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FARTGUY? Nasza strona z prognozami cen FARTGUY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.