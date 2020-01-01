Poznaj tokenomikę FARM2 (FARM2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FARM2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FARM2 (FARM2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FARM2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / FARM2 (FARM2) / Tokenomika / Tokenomika FARM2 (FARM2) Odkryj kluczowe informacje o FARM2 (FARM2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FARM2 (FARM2) FARM2 Project Overview Overview FARM2 is a blockchain-based decentralized agricultural value sharing platform created by Shaw (@shawmakesmagic), the founder of AI16Z, to connect farmers, consumers and investors through DeFi and cross-chain technology. The project uses AI and token incentive mechanisms to improve transparency in the agricultural supply chain, empower small farmers and promote sustainable agricultural development. Core Functions Decentralized Finance: Issue FARM2 tokens for payment, staking and governance; provide liquidity mining and low-collateralized loans. Supply Chain Transparency: Blockchain records the entire process of agricultural products from planting to sales to ensure traceability. AI Optimization: Use AI to predict yields, analyze markets, and help precision agriculture. Community Governance: Allow coin holders to participate in decision-making through DAO. Vision FARM2 is committed to increasing small farmers' income, promoting green agriculture, and building a global agricultural value network. Oficjalna strona internetowa: https://www.flizaos.com/ Kup FARM2 teraz! Tokenomika i analiza cenowa FARM2 (FARM2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FARM2 (FARM2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.81K $ 23.81K $ 23.81K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.81K $ 23.81K $ 23.81K Historyczne maksimum: $ 0.00384183 $ 0.00384183 $ 0.00384183 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie FARM2 (FARM2) Tokenomika FARM2 (FARM2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FARM2 (FARM2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FARM2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FARM2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFARM2 tokenomikę, poznaj cenę tokena FARM2na żywo! Prognoza ceny FARM2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FARM2? Nasza strona z prognozami cen FARM2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FARM2 już teraz! 