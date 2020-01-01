Poznaj tokenomikę FaraLand (FARA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FARA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FaraLand (FARA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FARA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o FaraLand (FARA)

Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles

Oficjalna strona internetowa: https://faraland.io/

Tokenomika i analiza cenowa FaraLand (FARA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FaraLand (FARA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 186.86K
Całkowita podaż: $ 71.00M
Podaż w obiegu: $ 42.60M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 311.44K
Historyczne maksimum: $ 6.14
Historyczne minimum: $ 0.00260311
Aktualna cena: $ 0.00438641

Tokenomika FaraLand (FARA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki FaraLand (FARA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FARA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FARA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.