Giełda MEXC / Cena krypto / Expand (XZK) / Tokenomika / Tokenomika Expand (XZK) Odkryj kluczowe informacje o Expand (XZK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Expand (XZK) Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security. Oficjalna strona internetowa: https://expandzk.com/ Biała księga: https://static.expandzk.com/docs/whitepaper.pdf Kup XZK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Expand (XZK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Expand (XZK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 410.76M $ 410.76M $ 410.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Historyczne maksimum: $ 0.187647 $ 0.187647 $ 0.187647 Historyczne minimum: $ 0.00230959 $ 0.00230959 $ 0.00230959 Aktualna cena: $ 0.00249432 $ 0.00249432 $ 0.00249432 Dowiedz się więcej o cenie Expand (XZK) Tokenomika Expand (XZK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Expand (XZK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XZK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XZK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXZK tokenomikę, poznaj cenę tokena XZKna żywo! Prognoza ceny XZK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XZK? Nasza strona z prognozami cen XZK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XZK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.