Informacje o EXMO Coin (EXM) EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc. EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc. Oficjalna strona internetowa: http://exmo-coin.exmo.com Kup EXM teraz! Tokenomika i analiza cenowa EXMO Coin (EXM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EXMO Coin (EXM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 565.43K $ 565.43K $ 565.43K Całkowita podaż: $ 468.00M $ 468.00M $ 468.00M Podaż w obiegu: $ 68.00M $ 68.00M $ 68.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Historyczne maksimum: $ 0.101696 $ 0.101696 $ 0.101696 Historyczne minimum: $ 0.00151815 $ 0.00151815 $ 0.00151815 Aktualna cena: $ 0.00831509 $ 0.00831509 $ 0.00831509 Dowiedz się więcej o cenie EXMO Coin (EXM) Tokenomika EXMO Coin (EXM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EXMO Coin (EXM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EXM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EXM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEXM tokenomikę, poznaj cenę tokena EXMna żywo! Prognoza ceny EXM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EXM? Nasza strona z prognozami cen EXM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EXM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.