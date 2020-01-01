Poznaj tokenomikę Everyworld (EVERY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EVERY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Everyworld (EVERY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EVERY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Everyworld (EVERY) Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld's dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology. Oficjalna strona internetowa: https://www.everyworld.com/ Biała księga: https://docs.everyworld.com/ Tokenomika i analiza cenowa Everyworld (EVERY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Everyworld (EVERY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 767.96K Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.55B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.01M Historyczne maksimum: $ 0.076885 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00030126 Tokenomika Everyworld (EVERY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Everyworld (EVERY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EVERY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EVERY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.