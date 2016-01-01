Poznaj tokenomikę Ethos (ETHOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETHOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ethos (ETHOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETHOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ethos (ETHOS) / Tokenomika / Tokenomika Ethos (ETHOS) Odkryj kluczowe informacje o Ethos (ETHOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ethos (ETHOS) Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone. Oficjalna strona internetowa: https://www.ethos.io/ Biała księga: https://www.ethos.io/whitepaper Kup ETHOS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ethos (ETHOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ethos (ETHOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.94M Całkowita podaż: $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 1.75B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.55M Historyczne maksimum: $ 0.02191514 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00110995 Dowiedz się więcej o cenie Ethos (ETHOS) Tokenomika Ethos (ETHOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ethos (ETHOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ETHOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETHOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszETHOS tokenomikę, poznaj cenę tokena ETHOSna żywo! Prognoza ceny ETHOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ETHOS? Nasza strona z prognozami cen ETHOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ETHOS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.