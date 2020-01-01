Poznaj tokenomikę Etho Protocol (ETHO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETHO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Etho Protocol (ETHO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETHO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Etho Protocol (ETHO) Odkryj kluczowe informacje o Etho Protocol (ETHO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Etho Protocol (ETHO) Blockchain backed immutable storage via IPFS nodes and democratic governance. Oficjalna strona internetowa: https://ethoprotocol.com/ Biała księga: https://ethoprotocol.com/whitepaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Etho Protocol (ETHO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Etho Protocol (ETHO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.62K Całkowita podaż: $ 77.36M Podaż w obiegu: $ 77.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.62K Historyczne maksimum: $ 0.302848 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00068027 Tokenomika Etho Protocol (ETHO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Etho Protocol (ETHO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ETHO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETHO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszETHO tokenomikę, poznaj cenę tokena ETHOna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.