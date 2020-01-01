Poznaj tokenomikę Etherisc DIP (DIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Etherisc DIP (DIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Etherisc DIP (DIP) Etherisc is building a platform for decentralized insurance applications. We aim to use blockchain technologyto help make the purchase and sale of insurance more efficient, enable lower operational costs, provide greater transparency into the industry and democratize access to reinsurance investments. Etherisc is building a platform for decentralized insurance applications. We aim to use blockchain technologyto help make the purchase and sale of insurance more efficient, enable lower operational costs, provide greater transparency into the industry and democratize access to reinsurance investments. Oficjalna strona internetowa: https://etherisc.com/ Biała księga: https://etherisc.com/files/etherisc_whitepaper_1.0_en.pdf Tokenomika i analiza cenowa Etherisc DIP (DIP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Etherisc DIP (DIP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 383.45M $ 383.45M $ 383.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Historyczne maksimum: $ 0.460205 $ 0.460205 $ 0.460205 Historyczne minimum: $ 0.00226715 $ 0.00226715 $ 0.00226715 Aktualna cena: $ 0.00609855 $ 0.00609855 $ 0.00609855 Tokenomika Etherisc DIP (DIP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Etherisc DIP (DIP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DIP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DIP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.