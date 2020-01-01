Poznaj tokenomikę Ethereans (OS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ethereans (OS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ethereans (OS) / Tokenomika / Tokenomika Ethereans (OS) Odkryj kluczowe informacje o Ethereans (OS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ethereans (OS) The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network. Oficjalna strona internetowa: https://ethereans.app/ Kup OS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ethereans (OS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ethereans (OS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 51.87K $ 51.87K $ 51.87K Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 856.01K $ 856.01K $ 856.01K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 60.60K $ 60.60K $ 60.60K Historyczne maksimum: $ 74.06 $ 74.06 $ 74.06 Historyczne minimum: $ 0.02209736 $ 0.02209736 $ 0.02209736 Aktualna cena: $ 0.060595 $ 0.060595 $ 0.060595 Dowiedz się więcej o cenie Ethereans (OS) Tokenomika Ethereans (OS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ethereans (OS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOS tokenomikę, poznaj cenę tokena OSna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.