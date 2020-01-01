Poznaj tokenomikę ERNIE ($ERNIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $ERNIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ERNIE ($ERNIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $ERNIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ERNIE ($ERNIE) / Tokenomika / Tokenomika ERNIE ($ERNIE) Odkryj kluczowe informacje o ERNIE ($ERNIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o ERNIE ($ERNIE) The first coin launched on Moonshot x AirLock, that top 50 holders will get rewards daily from lp fees. The original team sold, and community paid for everything to support this unique project that people need to compete who is going to stay in top 50 and who isn't. Rewards will be sent directly to your wallet from LP wallet(no need to confirm or authorize anything) Backed up from many Twitter Influencers. Oficjalna strona internetowa: https://ernieonsol.com/ Tokenomika i analiza cenowa ERNIE ($ERNIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ERNIE ($ERNIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.14K Całkowita podaż: $ 836.61M Podaż w obiegu: $ 836.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.14K Historyczne maksimum: $ 0.00176372 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika ERNIE ($ERNIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ERNIE ($ERNIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $ERNIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $ERNIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.