Poznaj tokenomikę ENKI Protocol (ENKI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ENKI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ENKI Protocol (ENKI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ENKI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ENKI Protocol (ENKI) / Tokenomika / Tokenomika ENKI Protocol (ENKI) Odkryj kluczowe informacje o ENKI Protocol (ENKI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ENKI Protocol (ENKI) ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node. ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node. Oficjalna strona internetowa: https://enkixyz.com Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1Oy9tiT4b4r4pZJhI_6t6i-6p6Q052M0E/view Kup ENKI teraz! Tokenomika i analiza cenowa ENKI Protocol (ENKI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ENKI Protocol (ENKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 160.36K $ 160.36K $ 160.36K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 150.00K $ 150.00K $ 150.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.69M $ 10.69M $ 10.69M Historyczne maksimum: $ 18.38 $ 18.38 $ 18.38 Historyczne minimum: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Aktualna cena: $ 1.069 $ 1.069 $ 1.069 Dowiedz się więcej o cenie ENKI Protocol (ENKI) Tokenomika ENKI Protocol (ENKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ENKI Protocol (ENKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ENKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ENKI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszENKI tokenomikę, poznaj cenę tokena ENKIna żywo! Prognoza ceny ENKI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ENKI? Nasza strona z prognozami cen ENKI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ENKI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.