Giełda MEXC / Cena krypto / Elastic Finance Token (EEFI) / Tokenomika / Tokenomika Elastic Finance Token (EEFI) Odkryj kluczowe informacje o Elastic Finance Token (EEFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Elastic Finance Token (EEFI) Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this. Oficjalna strona internetowa: https://eefi.finance/ Biała księga: https://newdocs.eefi.finance/docs/ep_summary Tokenomika i analiza cenowa Elastic Finance Token (EEFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Elastic Finance Token (EEFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.45M Całkowita podaż: $ 58.05K Podaż w obiegu: $ 58.05K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.45M Historyczne maksimum: $ 486.79 Historyczne minimum: $ 24.78 Aktualna cena: $ 25.05 Dowiedz się więcej o cenie Elastic Finance Token (EEFI) Tokenomika Elastic Finance Token (EEFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Elastic Finance Token (EEFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EEFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EEFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEEFI tokenomikę, poznaj cenę tokena EEFIna żywo! Prognoza ceny EEFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EEFI? Nasza strona z prognozami cen EEFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EEFI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.