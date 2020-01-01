Poznaj tokenomikę Ecotrader (ECT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ECT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ecotrader (ECT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ECT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ecotrader (ECT) / Tokenomika / Tokenomika Ecotrader (ECT) Odkryj kluczowe informacje o Ecotrader (ECT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ecotrader (ECT) Ecotrader is a blockchain-based platform that enables fractional ownership of renewable energy projects through asset tokenization. It allows investors to participate in green energy projects by purchasing tokenized shares by fractional ownership and opens the door for crypto investor to take part in the growing energy sector, bridging the gap between the retail investors and the renewable energy sector Ecotrader is a blockchain-based platform that enables fractional ownership of renewable energy projects through asset tokenization. It allows investors to participate in green energy projects by purchasing tokenized shares by fractional ownership and opens the door for crypto investor to take part in the growing energy sector, bridging the gap between the retail investors and the renewable energy sector Oficjalna strona internetowa: https://www.ecotrader.io Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1Tpu3rXuNyzXcVQ9NOTqhvSvMfVIya48n/view?usp=drive_link Kup ECT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ecotrader (ECT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ecotrader (ECT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.16K $ 38.16K $ 38.16K Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 305.34M $ 305.34M $ 305.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 49.99K $ 49.99K $ 49.99K Historyczne maksimum: $ 0.00166372 $ 0.00166372 $ 0.00166372 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00012497 $ 0.00012497 $ 0.00012497 Dowiedz się więcej o cenie Ecotrader (ECT) Tokenomika Ecotrader (ECT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ecotrader (ECT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ECT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ECT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszECT tokenomikę, poznaj cenę tokena ECTna żywo! Prognoza ceny ECT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ECT? Nasza strona z prognozami cen ECT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ECT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.