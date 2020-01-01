Poznaj tokenomikę DYOR (DYOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DYOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DYOR (DYOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DYOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DYOR (DYOR) / Tokenomika / Tokenomika DYOR (DYOR) Odkryj kluczowe informacje o DYOR (DYOR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DYOR (DYOR) DYOR Project's motto is Educate, Equip, Empower. DYOR Project strives to teach investors how to find reputable crypto projects while avoiding scams. DYOR Project's motto is Educate, Equip, Empower. DYOR Project strives to teach investors how to find reputable crypto projects while avoiding scams. Oficjalna strona internetowa: https://dyorpro.com/ Kup DYOR teraz! Tokenomika i analiza cenowa DYOR (DYOR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DYOR (DYOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 224.68K $ 224.68K $ 224.68K Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 74.99B $ 74.99B $ 74.99B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 299.63K $ 299.63K $ 299.63K Historyczne maksimum: $ 0.00002347 $ 0.00002347 $ 0.00002347 Historyczne minimum: $ 0.00000129 $ 0.00000129 $ 0.00000129 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DYOR (DYOR) Tokenomika DYOR (DYOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DYOR (DYOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DYOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DYOR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDYOR tokenomikę, poznaj cenę tokena DYORna żywo! Prognoza ceny DYOR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DYOR? Nasza strona z prognozami cen DYOR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DYOR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.