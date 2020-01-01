Poznaj tokenomikę dTRINITY USD (DUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę dTRINITY USD (DUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o dTRINITY USD (DUSD) dTRINITY USD (dUSD) is a decentralized stablecoin fully backed by an exogenous, on-chain reserve of other USD-denominated stablecoins and yield-bearing stablecoins. Based on the ERC-20 standard, every dUSD token is backed by at least $1 of collateral. It is also the world's first subsidized stablecoin, with underlying reserve earnings externalized to its borrowers instead of token holders or stakers. dTRINITY USD (dUSD) is a decentralized stablecoin fully backed by an exogenous, on-chain reserve of other USD-denominated stablecoins and yield-bearing stablecoins. Based on the ERC-20 standard, every dUSD token is backed by at least $1 of collateral. It is also the world's first subsidized stablecoin, with underlying reserve earnings externalized to its borrowers instead of token holders or stakers. Oficjalna strona internetowa: https://dtrinity.org Biała księga: https://docs.dtrinity.org Tokenomika i analiza cenowa dTRINITY USD (DUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dTRINITY USD (DUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.10M Całkowita podaż: $ 2.11M Podaż w obiegu: $ 2.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.10M Historyczne maksimum: $ 1.046 Historyczne minimum: $ 0.968313 Aktualna cena: $ 0.997336 Tokenomika dTRINITY USD (DUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki dTRINITY USD (DUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.