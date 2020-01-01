Poznaj tokenomikę DRIP ($DRIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $DRIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DRIP ($DRIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $DRIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DRIP ($DRIP) / Tokenomika / Tokenomika DRIP ($DRIP) Odkryj kluczowe informacje o DRIP ($DRIP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DRIP ($DRIP) Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we're not just growing, we're transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement. Oficjalna strona internetowa: https://www.drip-erc.com Tokenomika i analiza cenowa DRIP ($DRIP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DRIP ($DRIP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 578.37K Całkowita podaż: $ 66.54M Podaż w obiegu: $ 66.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 578.37K Historyczne maksimum: $ 0.309212 Historyczne minimum: $ 0.00300284 Aktualna cena: $ 0.00868589 Tokenomika DRIP ($DRIP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DRIP ($DRIP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $DRIP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $DRIP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.