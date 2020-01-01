Poznaj tokenomikę DRAGONZ (DRAGONZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DRAGONZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DRAGONZ (DRAGONZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DRAGONZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DRAGONZ (DRAGONZ) / Tokenomika / Tokenomika DRAGONZ (DRAGONZ) Odkryj kluczowe informacje o DRAGONZ (DRAGONZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DRAGONZ (DRAGONZ) $DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy. $DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy. Oficjalna strona internetowa: https://www.dragonz.land/ Biała księga: https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper Kup DRAGONZ teraz! Tokenomika i analiza cenowa DRAGONZ (DRAGONZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DRAGONZ (DRAGONZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.36M $ 10.36M $ 10.36M Historyczne maksimum: $ 0.03076559 $ 0.03076559 $ 0.03076559 Historyczne minimum: $ 0.00937775 $ 0.00937775 $ 0.00937775 Aktualna cena: $ 0.01036481 $ 0.01036481 $ 0.01036481 Dowiedz się więcej o cenie DRAGONZ (DRAGONZ) Tokenomika DRAGONZ (DRAGONZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DRAGONZ (DRAGONZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DRAGONZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DRAGONZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDRAGONZ tokenomikę, poznaj cenę tokena DRAGONZna żywo! Prognoza ceny DRAGONZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DRAGONZ? Nasza strona z prognozami cen DRAGONZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DRAGONZ już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.