Poznaj tokenomikę DOTZ (DOTZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOTZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o DOTZ (DOTZ) We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money Oficjalna strona internetowa: https://dotzshow.com Tokenomika i analiza cenowa DOTZ (DOTZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOTZ (DOTZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.06K Całkowita podaż: $ 758.53M Podaż w obiegu: $ 460.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.75K Historyczne maksimum: $ 0.00271026 Historyczne minimum: $ 0.00004418 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DOTZ (DOTZ) Tokenomika DOTZ (DOTZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOTZ (DOTZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOTZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOTZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOTZ tokenomikę, poznaj cenę tokena DOTZna żywo! Prognoza ceny DOTZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOTZ? Nasza strona z prognozami cen DOTZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOTZ już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.