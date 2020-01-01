Poznaj tokenomikę Dolphin Agent (DOLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dolphin Agent (DOLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Dolphin Agent (DOLA) Odkryj kluczowe informacje o Dolphin Agent (DOLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Dolphin Agent (DOLA)
Dolphin Agent leverages the power of AI with a continuously updated training model and the inherent transparency of blockchain to develop a robust and democratic project framework. By democratizing the AI development process and lowering the barriers to entry found in traditional systems, Dolphin Agent ensures equal access for individuals, businesses, and communities to co-create the future of AI.

Oficjalna strona internetowa: https://dolphinagent.com/

Tokenomika i analiza cenowa Dolphin Agent (DOLA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dolphin Agent (DOLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 15.01K
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.01K
Historyczne maksimum: $ 0.00420661
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Dolphin Agent (DOLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Dolphin Agent (DOLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOLA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.