Giełda MEXC / Cena krypto / Dojo token (DOJO) / Tokenomika / Tokenomika Dojo token (DOJO) Odkryj kluczowe informacje o Dojo token (DOJO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dojo token (DOJO) DojoSwap is a Uniswap-inspired automated market-maker (AMM) protocol implemented with smart contracts on the Injective blockchain. DojoSwap is a Uniswap-inspired automated market-maker (AMM) protocol implemented with smart contracts on the Injective blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://dojo.trading/ Biała księga: https://docs.dojo.trading/ Kup DOJO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dojo token (DOJO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dojo token (DOJO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 480.01K $ 480.01K $ 480.01K Całkowita podaż: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Podaż w obiegu: $ 637.00M $ 637.00M $ 637.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 602.84K $ 602.84K $ 602.84K Historyczne maksimum: $ 5.48 $ 5.48 $ 5.48 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00075355 $ 0.00075355 $ 0.00075355 Dowiedz się więcej o cenie Dojo token (DOJO) Tokenomika Dojo token (DOJO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dojo token (DOJO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOJO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOJO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOJO tokenomikę, poznaj cenę tokena DOJOna żywo! Prognoza ceny DOJO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOJO? Nasza strona z prognozami cen DOJO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOJO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.