Giełda MEXC / Cena krypto / Dojo Protocol (DOAI) / Tokenomika / Tokenomika Dojo Protocol (DOAI) Odkryj kluczowe informacje o Dojo Protocol (DOAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dojo Protocol (DOAI) Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation. Oficjalna strona internetowa: https://dojoprotocol.com/ Biała księga: https://dojo-protocol.gitbook.io/dojo-protocol Tokenomika i analiza cenowa Dojo Protocol (DOAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dojo Protocol (DOAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 40.10K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 449.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 89.23K Historyczne maksimum: $ 0.03595159 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Dojo Protocol (DOAI) Tokenomika Dojo Protocol (DOAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dojo Protocol (DOAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOAI tokenomikę, poznaj cenę tokena DOAIna żywo! Prognoza ceny DOAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOAI? Nasza strona z prognozami cen DOAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.