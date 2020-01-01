Tokenomika Dogy (DOGY)
Informacje o Dogy (DOGY)
Woofing Our Way to the Moon!
Welcome to Dogy, the next big dog memecoin that’s set to explode! Dogy represents all dogs, bringing love for our furry friends and hilarious memes to the crypto world.
Dogy is more than just a token; it’s a movement powered by a community of dog lovers and meme enthusiasts. Whether you’re new to crypto or a seasoned pro, Dogy offers an exciting and fun investment opportunity.
By joining the Dogy pack, you’re not just holding a promising new token—you’re supporting a cause that loves dogs and spreads joy through memes. Get ready to ride the wave of the next big memecoin. Dogy to the moon!
Tokenomika i analiza cenowa Dogy (DOGY)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dogy (DOGY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Dogy (DOGY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Dogy (DOGY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DOGY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGY.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszDOGY tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGYna żywo!
