Giełda MEXC / Cena krypto / Dogius Maximus (DOGIUS) / Tokenomika / Tokenomika Dogius Maximus (DOGIUS) Odkryj kluczowe informacje o Dogius Maximus (DOGIUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dogius Maximus (DOGIUS) Dogius Maximus, also known as "Doge the Shiba Emperor," is the sovereign ruler of the mythical Dogetopian Empire, a realm that thrives in the digital universe of memes.Picture this: Doge, the iconic Shiba Inu with the endearing Comic Sans captions, has ascended to the status of a majestic emperor. Crowned with the might of internet humor, Dogius Maximus reigns over a land where memes set the laws and wholesome vibes are the currency. His chariot? Naturally golden, pulled by a pack of loyal Shibas, because why not? Dogius Maximus embodies the spirit of internet joy, free expression, and the delightful chaos of online culture. Oficjalna strona internetowa: https://dogius.vip

Kup DOGIUS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dogius Maximus (DOGIUS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dogius Maximus (DOGIUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.87K $ 29.87K $ 29.87K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.87K $ 29.87K $ 29.87K Historyczne maksimum: $ 0.00221834 $ 0.00221834 $ 0.00221834 Historyczne minimum: $ 0.00001974 $ 0.00001974 $ 0.00001974 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Dogius Maximus (DOGIUS) Tokenomika Dogius Maximus (DOGIUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dogius Maximus (DOGIUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGIUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGIUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGIUS tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGIUSna żywo! Prognoza ceny DOGIUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGIUS? Nasza strona z prognozami cen DOGIUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 