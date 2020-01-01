Poznaj tokenomikę DogeFather (THE DOGEFATHER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THE DOGEFATHER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DogeFather (THE DOGEFATHER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THE DOGEFATHER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DogeFather (THE DOGEFATHER) / Tokenomika / Tokenomika DogeFather (THE DOGEFATHER) Odkryj kluczowe informacje o DogeFather (THE DOGEFATHER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DogeFather (THE DOGEFATHER) The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin. The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin. Oficjalna strona internetowa: https://thedogefathercto.xyz Kup THE DOGEFATHER teraz! Tokenomika i analiza cenowa DogeFather (THE DOGEFATHER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DogeFather (THE DOGEFATHER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 337.55K $ 337.55K $ 337.55K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 337.55K $ 337.55K $ 337.55K Historyczne maksimum: $ 0.00764183 $ 0.00764183 $ 0.00764183 Historyczne minimum: $ 0.00005154 $ 0.00005154 $ 0.00005154 Aktualna cena: $ 0.0003377 $ 0.0003377 $ 0.0003377 Dowiedz się więcej o cenie DogeFather (THE DOGEFATHER) Tokenomika DogeFather (THE DOGEFATHER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DogeFather (THE DOGEFATHER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów THE DOGEFATHER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów THE DOGEFATHER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTHE DOGEFATHER tokenomikę, poznaj cenę tokena THE DOGEFATHERna żywo! Prognoza ceny THE DOGEFATHER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać THE DOGEFATHER? Nasza strona z prognozami cen THE DOGEFATHER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena THE DOGEFATHER już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.