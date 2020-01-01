Poznaj tokenomikę Doge Caucus (DOGECAUCUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOGECAUCUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Doge Caucus (DOGECAUCUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOGECAUCUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Doge Caucus (DOGECAUCUS) The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump's Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project. Oficjalna strona internetowa: https://www.dogecaucus.io

Tokenomika i analiza cenowa Doge Caucus (DOGECAUCUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Doge Caucus (DOGECAUCUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.57K $ 26.57K $ 26.57K Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.57K $ 26.57K $ 26.57K Historyczne maksimum: $ 4.58 $ 4.58 $ 4.58 Historyczne minimum: $ 0.01271748 $ 0.01271748 $ 0.01271748 Aktualna cena: $ 0.02656991 $ 0.02656991 $ 0.02656991 Dowiedz się więcej o cenie Doge Caucus (DOGECAUCUS) Tokenomika Doge Caucus (DOGECAUCUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Doge Caucus (DOGECAUCUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGECAUCUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGECAUCUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGECAUCUS tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGECAUCUSna żywo! Prognoza ceny DOGECAUCUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGECAUCUS? Nasza strona z prognozami cen DOGECAUCUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 