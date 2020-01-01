Tokenomika Dobi (DOBI)
Informacje o Dobi (DOBI)
Dobi, an AI agent in the Dobprotocol ecosystem, manages Decentralized Autonomous Machines (DAMs) like EV chargers or vending machines. It validates off-chain data for oracle use, ensures IoT asset reliability, and oversees wallets for maintenance and upgrades, enabling seamless autonomous operations
Tokenomika i analiza cenowa Dobi (DOBI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dobi (DOBI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Dobi (DOBI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Dobi (DOBI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DOBI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOBI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszDOBI tokenomikę, poznaj cenę tokena DOBIna żywo!
Prognoza ceny DOBI
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOBI? Nasza strona z prognozami cen DOBI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
