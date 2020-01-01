Poznaj tokenomikę Dobi (DOBI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOBI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dobi (DOBI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOBI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Dobi (DOBI) / Tokenomika / Tokenomika Dobi (DOBI) Odkryj kluczowe informacje o Dobi (DOBI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dobi (DOBI) Dobi, an AI agent in the Dobprotocol ecosystem, manages Decentralized Autonomous Machines (DAMs) like EV chargers or vending machines. It validates off-chain data for oracle use, ensures IoT asset reliability, and oversees wallets for maintenance and upgrades, enabling seamless autonomous operations Oficjalna strona internetowa: https://dobi.guru Kup DOBI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dobi (DOBI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dobi (DOBI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 138.14K Całkowita podaż: $ 889.44M Podaż w obiegu: $ 889.44M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 138.14K Historyczne maksimum: $ 0.00121165 Historyczne minimum: $ 0.00015239 Aktualna cena: $ 0.00015531 Dowiedz się więcej o cenie Dobi (DOBI) Tokenomika Dobi (DOBI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dobi (DOBI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOBI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOBI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOBI tokenomikę, poznaj cenę tokena DOBIna żywo! Prognoza ceny DOBI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOBI? Nasza strona z prognozami cen DOBI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOBI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.