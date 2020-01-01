Poznaj tokenomikę DNA (DNA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DNA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DNA (DNA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DNA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DNA (DNA) / Tokenomika / Tokenomika DNA (DNA) Odkryj kluczowe informacje o DNA (DNA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DNA (DNA) 🧬 DNA ($DNA) is the blueprint of life—and now, the foundation of a revolutionary meme coin! Bridging biology and blockchain, $DNA celebrates the essence of evolution and innovation. 🌍 With $DNA, we’re rewriting the crypto genome: transparent, decentralized, and unstoppable. From hodlers to innovators, this token unites a vibrant community driven by curiosity and creativity. 🧠 It’s not just a coin; it’s a movement to evolve the way we think about memes, money, and the molecular magic of life. 🔬 🧬 DNA ($DNA) is the blueprint of life—and now, the foundation of a revolutionary meme coin! Bridging biology and blockchain, $DNA celebrates the essence of evolution and innovation. 🌍 With $DNA, we’re rewriting the crypto genome: transparent, decentralized, and unstoppable. From hodlers to innovators, this token unites a vibrant community driven by curiosity and creativity. 🧠 It’s not just a coin; it’s a movement to evolve the way we think about memes, money, and the molecular magic of life. 🔬 Oficjalna strona internetowa: https://dnacto.club Kup DNA teraz! Tokenomika i analiza cenowa DNA (DNA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DNA (DNA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 669.59K $ 669.59K $ 669.59K Całkowita podaż: $ 41,986.94T $ 41,986.94T $ 41,986.94T Podaż w obiegu: $ 41,986.94T $ 41,986.94T $ 41,986.94T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 669.59K $ 669.59K $ 669.59K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DNA (DNA) Tokenomika DNA (DNA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DNA (DNA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DNA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DNA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDNA tokenomikę, poznaj cenę tokena DNAna żywo! Prognoza ceny DNA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DNA? Nasza strona z prognozami cen DNA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DNA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.