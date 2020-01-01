Tokenomika DNA (DNA)

Informacje o DNA (DNA)

🧬 DNA ($DNA) is the blueprint of life—and now, the foundation of a revolutionary meme coin! Bridging biology and blockchain, $DNA celebrates the essence of evolution and innovation. 🌍 With $DNA, we’re rewriting the crypto genome: transparent, decentralized, and unstoppable. From hodlers to innovators, this token unites a vibrant community driven by curiosity and creativity. 🧠 It’s not just a coin; it’s a movement to evolve the way we think about memes, money, and the molecular magic of life. 🔬

Oficjalna strona internetowa:
https://dnacto.club

Tokenomika i analiza cenowa DNA (DNA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DNA (DNA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 669.59K
Całkowita podaż:
$ 41,986.94T
Podaż w obiegu:
$ 41,986.94T
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 669.59K
Historyczne maksimum:
$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika DNA (DNA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki DNA (DNA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DNA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DNA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDNA tokenomikę, poznaj cenę tokena DNAna żywo!

Prognoza ceny DNA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DNA? Nasza strona z prognozami cen DNA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

mc_how_why_title
Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.