Giełda MEXC / Cena krypto / Divergence Protocol (DIVER) / Tokenomika / Tokenomika Divergence Protocol (DIVER) Odkryj kluczowe informacje o Divergence Protocol (DIVER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Divergence Protocol (DIVER) Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options. Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options. Oficjalna strona internetowa: https://www.divergence-protocol.com/ Kup DIVER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Divergence Protocol (DIVER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Divergence Protocol (DIVER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.93M $ 6.93M $ 6.93M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 660.00M $ 660.00M $ 660.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.49M $ 10.49M $ 10.49M Historyczne maksimum: $ 0.454064 $ 0.454064 $ 0.454064 Historyczne minimum: $ 0.00490827 $ 0.00490827 $ 0.00490827 Aktualna cena: $ 0.0104978 $ 0.0104978 $ 0.0104978 Dowiedz się więcej o cenie Divergence Protocol (DIVER) Tokenomika Divergence Protocol (DIVER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Divergence Protocol (DIVER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DIVER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DIVER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDIVER tokenomikę, poznaj cenę tokena DIVERna żywo! Prognoza ceny DIVER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DIVER? Nasza strona z prognozami cen DIVER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DIVER już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.