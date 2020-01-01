Poznaj tokenomikę DISCIPLINE (DISCIPLINE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DISCIPLINE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DISCIPLINE (DISCIPLINE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DISCIPLINE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o DISCIPLINE (DISCIPLINE)

Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone's life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for.

Oficjalna strona internetowa: https://www.discipline.gg

Tokenomika i analiza cenowa DISCIPLINE (DISCIPLINE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DISCIPLINE (DISCIPLINE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 15.78K
Całkowita podaż: $ 999.56M
Podaż w obiegu: $ 999.56M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.78K
Historyczne maksimum: $ 0.0010299
Historyczne minimum: $ 0.00001151
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika DISCIPLINE (DISCIPLINE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki DISCIPLINE (DISCIPLINE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DISCIPLINE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DISCIPLINE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.