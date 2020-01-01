Poznaj tokenomikę Dimes (DIME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dimes (DIME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Dimes (DIME) $dime is the currency of culture & connection Value creation eats value extraction. Actions dominate words. We empower through technology and community, where actions outweigh words and transparency isn't optional. * With humility as our foundation. * With $DIME as our tool. * With Base as our canvas. We are artists, creators, entrepreneurs, dreamers—connected through tokenization. We Build on Base one connection at a time.

With $DIME as our tool.

Oficjalna strona internetowa: https://www.dimesonbase.com

Tokenomika i analiza cenowa Dimes (DIME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dimes (DIME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 880.99K
Całkowita podaż: $ 100.00B
Podaż w obiegu: $ 100.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 880.99K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Dimes (DIME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Dimes (DIME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DIME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DIME.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.