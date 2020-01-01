Poznaj tokenomikę Diamond Hands (DHANDS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DHANDS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Diamond Hands (DHANDS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DHANDS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Diamond Hands (DHANDS) Odkryj kluczowe informacje o Diamond Hands (DHANDS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Diamond Hands (DHANDS)

The $DHANDS community is stepping up to preserve the legacy of unshakable conviction and legendary hodling meme via this solana memecoin that was launched on pumpfun. $DHANDS isn't just a coin; it's a lifestyle choice. Built for those who laugh in the face of volatility and hodl through market tsunamis, $DHANDS is the rallying cry of degens who refuse to let go.

🛠️ What we stand for:
💎 Indestructible Commitment
🚀 Unlimited Potential
🗿 Rock solid Memes

As markets crumble and paper hands fold, Diamond Hands prevail. Every $DHANDS token represents a piece of the unshakable spirit that built this community. Will it moon? Or will it plummet like a rogue satellite? Either way, we're not selling.

Oficjalna strona internetowa: https://Diamondhands.work

Tokenomika i analiza cenowa Diamond Hands (DHANDS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Diamond Hands (DHANDS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 23.81K
Całkowita podaż: $ 998.26M
Podaż w obiegu: $ 998.26M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.81K
Historyczne maksimum: $ 0.00043911
Historyczne minimum: $ 0.00001565
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Diamond Hands (DHANDS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Diamond Hands (DHANDS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DHANDS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DHANDS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.